İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde can kayıplarına neden oldu.
DÜKKANLARI YAĞMALADILAR
Çöken binaların altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yağmacılar ortaya çıktı. Vicdansızlar, depremi fırsat bilerek marketleri ve dükkanları yağmaladı.