İnsanlık dışı muamele! Hollanda'da polis şiddeti kamerada: Köpeğin ısırdığı protestocuya copla vurmaya devam etti!

Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda meydana geldi. Salgın dolayısıyla alınan uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericiler polisin insanlık dışı müdahalesiyle karşılaştı.

Anbean kameralara yansıyan olayda, polisin sert müdahalesi sonucu polis köpeğinin göstericilerden birinin kolunu ısırdığı görülüyor. Protestocu, köpekten kurtulmadı. Buna rağmen, polisin göstericiye copla vurmaya devam etmesi izleyenlerin kanını dondurdu.

YERE YÜZ ÜSTÜ DÜŞEREK HAREKETSİZ KALDI

Protestocu daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yere yüz üstü düşerek hareketsiz kaldı.

AMSTERDAM BELEDİYE BAŞKANI HALSEMA'NIN 'KORONAVİRÜS' HAMLESİ

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son korona virüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.

HOLLANDA'DA SALGININ BOYUTU

Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle geçtiğimiz sene kasım ayında getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Protestolar sırasında şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.

HOLLANDA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAMDA 20 BİN 957 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.