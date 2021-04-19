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  3. İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Siirt'te doğum yapan sokak köpeği ile 9 yavrusu hayvanseverler tarafından süt, et ve mamayla beslendi. Yavrularını büyütmek için yuva bulamayan anne köpek cadde kenarında doğum yapınca, olayı gören merhametli insanlar çaresiz hayvana yardım etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Siirt kent merkezinde bir ağacın altında yavrularını doğuran anne köpek 9 yavru dünyaya getirdi. Caddeden geçen vatandaşların gördüğü yavru köpekler ilgi odağı oldu. Pazara alışveriş yapmak için gittiği sırada anne köpeğin doğum yaptığını gören Zeki Eren adlı hayvansever yavru köpekler için marketten süt alıp önlerine bıraktı. Yavru köpek ve annelerini almaları için belediyeyi aradıklarını belirten Eren, "Bu köpeğimiz doğum yapmış. Yavruları da böyle ortalıklarda duruyordu. Biz de yiyecek getirdik. Köpekler gözünü açamıyor. 9 tane yavru var burada. Biz de sağdan soldan bir şeyler alarak yedirdik. Belediyeyi aradık gelip alacaklarmış" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Siirt’te caddede doğum yapan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

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