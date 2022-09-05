İnsanlık ölmemiş! Yolda bulduğu çantadan yüz binlerce lira çıktı, tek bir kuruşuna bile dokunmadan sahibine teslim etti!! "O para bana haramdı..."

Van'ın Özalp ilçesinde ailesiyle birlikte içi destelerce dolu para çantası bulan bir adam, paranın sahibini bulmak için mücadele edince takdir edildi.

YAYINLAMA
Google News
İnsanlık ölmemiş! Yolda bulduğu çantadan yüz binlerce lira çıktı, tek bir kuruşuna bile dokunmadan sahibine teslim etti!! "O para bana haramdı..."

Van'ın Özalp ilçesinde gerçekleşen olayda, aracıyla yolda giderken bir çanta fark eden Hekim Alkan, çantanın içerisine baktığında büyük bir şok yaşadı. Değeri yüz binlerce liraya ulaşan dolar, Suudi Arabistan parası ve TL ile karşılaşan Alkan, paranın sahibini bulmak için harekete geçti. Para dolu çantada bulduğu numara ile çantayı sahibine ulaştıran Alkan, büyük takdir aldı.

"SAYAMADIĞIM KADAR PARA VARDI..."

Her şeyden habersiz, ailesi ile birlikte işlerini hallettikten sonra araçlarıyla evlerinin yolunu tutarken içi para dolu bir çanta ile karşılaştıklarını anlatan Alkan, “Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı” şeklinde konuştu.

İnsanlık ölmemiş! Yolda bulduğu çantadan yüz binlerce lira çıktı, tek bir kuruşuna bile dokunmadan sahibine teslim etti!! O para bana haramdı...

"ÇOK SEVİNDİLER"

Paranın sahibinin konakladığı otelin işletmecisi Otel Cahit Yağız da, otele 3 İranlı turistin geldiğini ve paralarını kaybettiklerini söylediklerinden bahsederek, “Benden istedikleri hesap numarasına İran’dan bir miktar para geldi. Bir saat sonra telefon geldi ve çok sevindiler. Çantalarının bulunduğunu ve otele gelip teslim edeceklerini söylediler. Hekim Alkan adlı şahıs gelip onlara çantaları ve paralarını verdi. İranlılar ülkelerine, Özalplı hemşehrimiz ise evine gitti” dedi.

İlgili Haberler
İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Karısına üçlü ilişki teklif etti, red cevabı alınca boşanma davası açtı! Yolda görünce demir sopa ile yapmadığını bırakmadı!
Karısına üçlü ilişki teklif etti, red cevabı alınca boşanma davası açtı! Yolda görünce demir sopa ile yapmadığını bırakmadı!
İSKİ, Sarıyerli vatandaşları uyardı! Önleminizi alın: 14 saatlik su kesintisi yaşanacak
İSKİ, Sarıyerli vatandaşları uyardı! Önleminizi alın: 14 saatlik su kesintisi yaşanacak
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!
Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi 5 - 6 Eylül 2022 | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Karısına üçlü ilişki teklif etti, red cevabı alınca boşanma davası açtı! Yolda görünce demir sopa ile yapmadığını bırakmadı!
Karısına üçlü ilişki teklif etti, red cevabı alınca boşanma davası açtı! Yolda görünce demir sopa ile yapmadığını bırakmadı!
İSKİ, Sarıyerli vatandaşları uyardı! Önleminizi alın: 14 saatlik su kesintisi yaşanacak
İSKİ, Sarıyerli vatandaşları uyardı! Önleminizi alın: 14 saatlik su kesintisi yaşanacak
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Süleyman Soylu'nun yakalanan teröriste dair tweetine Yunanistan'dan yanıt! "Üzücü ve provokatif bir yalan"
Süleyman Soylu'nun yakalanan teröriste dair tweetine Yunanistan'dan yanıt! "Üzücü ve provokatif bir yalan"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ : "Türk Milleti, devletini yitirmiş durumdadır"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ : "Türk Milleti, devletini yitirmiş durumdadır"
Diyarbakır'da, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı!
Diyarbakır'da, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbullular dikkat! Yarından itibaren 2 gün elektrikler kesilecek! İşte 6-7 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler...
İstanbullular dikkat! Yarından itibaren 2 gün elektrikler kesilecek! İşte 6-7 Eylül 2022 İstanbul elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler...
Bezin ve motorine yeni zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Bezin ve motorine yeni zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Muğla'da yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Ege'nin güneyi kıpır kıpır!
Muğla'da yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Ege'nin güneyi kıpır kıpır!
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!
Maymun Çiçeği virüsü aldı başını gitti! Ülkede 4 kişinin vefatına neden olan virüs hızla yayılıyor, vaka sayısı gün geçtikçe artıyor!