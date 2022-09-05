İnsanlık ölmemiş! Yolda bulduğu çantadan yüz binlerce lira çıktı, tek bir kuruşuna bile dokunmadan sahibine teslim etti!! "O para bana haramdı..."

Van'ın Özalp ilçesinde gerçekleşen olayda, aracıyla yolda giderken bir çanta fark eden Hekim Alkan, çantanın içerisine baktığında büyük bir şok yaşadı. Değeri yüz binlerce liraya ulaşan dolar, Suudi Arabistan parası ve TL ile karşılaşan Alkan, paranın sahibini bulmak için harekete geçti. Para dolu çantada bulduğu numara ile çantayı sahibine ulaştıran Alkan, büyük takdir aldı.

"SAYAMADIĞIM KADAR PARA VARDI..."

Her şeyden habersiz, ailesi ile birlikte işlerini hallettikten sonra araçlarıyla evlerinin yolunu tutarken içi para dolu bir çanta ile karşılaştıklarını anlatan Alkan, “Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı” şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVİNDİLER"

Paranın sahibinin konakladığı otelin işletmecisi Otel Cahit Yağız da, otele 3 İranlı turistin geldiğini ve paralarını kaybettiklerini söylediklerinden bahsederek, “Benden istedikleri hesap numarasına İran’dan bir miktar para geldi. Bir saat sonra telefon geldi ve çok sevindiler. Çantalarının bulunduğunu ve otele gelip teslim edeceklerini söylediler. Hekim Alkan adlı şahıs gelip onlara çantaları ve paralarını verdi. İranlılar ülkelerine, Özalplı hemşehrimiz ise evine gitti” dedi.