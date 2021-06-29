İnsanlık ölmüş dedirten olay! Şeytani plan kan dondurdu! Mermiye zehir sürüp, yavru köpeği nişan aldı

Hayvana şiddet ve işkence haberleri ne yazık ki bitmek bilmiyor. Yürekleri sızlatan hayvana şiddet suçu İstanbul Sarıyer'de işlendi. Acımasızlar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şekilde yavru köpeği öldürdü.

ANNESİYLE BİRLİKTE MAMA YİYORDU

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde gece saatlerinde yaşanan kan donduran olayda annesiyle birlikte mama yiyen 8 aylık yavruya kimliği belirsiz kişi tarafından acımasız bir saldırı düzenlendi. Köpeğe lazer ışıklı, havalı tüfek ile nişan alan kişi talihsiz hayvanın can vermesine neden oldu. Öte yandan havalı tüfekten çıkan saçmalara zehir sürüldüğü anlaşıldı.

Köpekleri iş yerinde beslediği öğrenilen Volkan Tanju isimli hayvansever köpeğin saçma mermisi ile vurularak öldürüldüğünü öğrenmesi üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince korkunç olayla karşılaştı.

KATİLİN YAKALANMASINA DESTEK OLACAK KİŞİLERE 15 BİN TL ÖDÜL VERECEK

Köpeğin sahibi Volkan Tanju olay sonrası yaşadığı şoku atlatamadığını ifade ederek suçlularunb yakalanması için çalışma başlattığını ifade etti.

Tanju, "Gece saat 02.11'de bir tane şahıs yem atıyor, bizim iki köpeğe. Ice küçük olan yemin peşine gidiyor. Bu arada köpek yemin peşinden gidince kendisi yere yatarak nişan alıyor ve köpeği boynundan zehirli ok ile vuruyor. Doğumundan beri bizim baktığımız bir köpek. Bir tane köpeğimiz vardı, doğum yaptı, toplam altı tane. Üç ay hepsine baktık, diğer beşini sahiplendirdik Ice bize kalmıştı. Karakola başvurduğumuzda öğrendiğim kadarıyla, şahıs yakalanırsa mala zarar vermekten yargılanacak. Bunun da çok cüzi bir cezası varmış. Umarım bundan vazgeçilir, mala zarar değil de cana zarar olarak yargılanır. Bu şahsın yakalanmasına yardımcı olacak herkese 15 bin lira ödül vereceğime söz veriyorum" dedi.

Kan donduran olayla ilgili soruşturma devam ediyor.