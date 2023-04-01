"İnsanlık yaptık ve zarar gördük" İstanbul’da lüks araçla ’navigasyon’ kazası!

Maddi hasar oluşması üzerine kuryeye 300 euro (yaklaşık 6 bin lira) ödeyen sürücü, "çıkan faturayı bana gönderin" dedikten sonra uzaklaştı. Ekspertize giden kuryenin motosikletine 16 bin liralık masraf çıktı ancak sürücü kuryenin masrafını ödemeyerek ortadan kayboldu. Yaşanan kaza kameralara yansırken kurye Yunus Düzenli, "Navigasyon kaynaklı hata yapmış olabilirler, biz insanlık yaptık ve zarar gördük" dedi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Almanya ülkesine ait KR HP 650 plakalı 30 milyon lira değerinde olan Lamborghini marka Urus 4.0 model araçla seyreden yabancı uyruklu sürücü, gideceği yere varmak için navigasyon açtı. Sürücü tek yönden ilerleyen sokakta gireceği sapağı kaçırdı. Bunun üzerine duran sürücü, aniden geri manevra yapmak istedi. O esnada sürücü aracıyla arkasında seyreden motosikletli kuryeye çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosikletin üstündeki kurye yere savrulurken, araçtakiler ise aşağıya indi. Kuryenin kazadan yara almadan kurtulduğu kaza ise kameralara yansıdı.

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Kuryeye 300 euro verdi, ekspertizde masraf 16 bin lira çıktı

Olayın ardından yabancı uyruklu sürücü, kurye Yunus Düzenli'nin yanına gelerek navigasyona baktığını ve bu sebeple sapağı kaçırdığı için geri manevra yaptığını söyledi. Düzenli ise motosikletinde hasar olması nedeniyle tutanak tutulması gerektiğini belirtti. Ancak yabancı uyruklu sürücü acelesi olduğunu ifade ederek, kendisine motosikletini tamir ettirmesi için 300 euro (yaklaşık 6 bin lira) verdi. Parayı alan kurye Düzenli olay yerinden ayrılırken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı. Olay yerinde sürücünün "ekspertize gidin ve çıkan faturayı bize gönderin" demesi üzerine ekspertize giden kurye Düzenli, motosikletin masrafının 16 bin lira olduğunu görünce şoke oldu. Yabancı uyruklu sürücüye de ulaşamayan Düzenli, motosikletin serviste olduğunu ve 3 gündür çalışamadığını söyledi.

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"Onlara ulaşmaya çalıştım ancak bana hiçbir şekilde cevap vermiyorlar"

Yaşananları anlatan kurye Yunus Düzenli, "Yabancı plakalı lüks bir cip, yolumda giderken bir anda durdu. Geri vitese taktı ve bana çarptı. Ondan sonra motosikletim zarar gördü ve maddi hasar çıktı. O anda hem kazanın şokuyla hem de adamların işinin acil olması nedeniyle "polis çağırmayalım" ve "aramızda halledelim" dediler. Biz de "tamam problem yok, sonuçta siz misafirsiniz, sizi mağdur etmeyelim" dedik ve o an cüzi bir miktar para verdiler. Sonra da "motosikletin masrafını bize fatura olarak gönderin ekspertize yaptırın. Kalan ücretinizi biz size göndereceğiz" dediler. Biz de tamam dedik. Motosikletimin ana bayisine giderek ekspertize soktuk. Motosikletimde işçilik dahil 16 bin lira masraf çıktı. Bunlar ise bana 300 euro, yani 6 bin lira para verdiler. Sonra faturayı attım ve paranın geri kalanını istedim. Ben 3 gündür mağdurum, motosikletim serviste ben ise evdeyim ve çalışamıyorum" dedi.

"Navigasyon kaynaklı hata yapmış olabilirler, biz insanlık yaptık ve zarar gördük"

Düzenli, "Onlara ulaşmaya çalıştım ancak bana hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Üstelediğimde de sigorta şirketine Pazartesi günü başvuru yapacaklarını ve parayı oradan alabileceğimi söylediler. Sigorta şirketi de yabancı plaka olduğu için süreç uzun sürecek ve ben mağdur olmaya devam edeceğim. Bu adamlardan hakkımı istiyorum, mesajlarıma hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Biz insanlık yaptık ve zarar gördük. Navigasyon kaynaklı hata yapmış olabilirler ama onlar durup geri manevra yaptıklarında ben sonuna kadar kornaya bastım. Ancak yüksek sesli müzik dinledikleri için beni duymadılar. Sonra araçtan inip beni kaldırmak yerine araçlarını kontrol ettiler. Yurt dışına çıkamamaları için savcılığa başvuracağım" ifadelerini kullandı.