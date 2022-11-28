İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde kasap olduğu öğrenilen vicdansız şahsın boğaya yaptıkları sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...

Türkiye'de günlerdir meydana gelen hayvana şiddet olaylarına bu kez de Mardin'den gelen görüntüler damgasını vurdu. Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda kasap olduğu öğrenilen Mustafa Y. torba geçirilen boğaya akılalmaz şeyler yaptı.

İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...

BALYOZLA KAFASINA VURDU

Sosyal medyada yayımlanan ve büyük tepki çeken görüntülerde Mustafa Y. ilk olarak ahırda bulunan boğanın kafasına bir torba geçiriyor ardından da eline aldığı balyozla boğanın kafasına vurmaya çalışıyor.

İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İnfial yaratan görüntüler sonrasında harekete geçen emniyet ekipleri görüntülerin Kızıltepe ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit ediyor. Jandarma ile ortak çalışma başlatan emniyet ekipleri köye giderek Mustafa Y. ile birlikte 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına aldılar.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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