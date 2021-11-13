İnsiraf ne demek, TDK'ya göre İnsiraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnsiraf ne demek? İnsiraf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi insiraf kelimesi. Peki insiraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre insiraf nedir, insiraf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNSİRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnsiraf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İnsiraf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre insiraf kelimesi anlamı şu şekildedir:

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