Instagram artık takipçileri gruplandıracak

Instagram daha önce karşımıza Grup Hikayeleri özelliği ile çıkmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakın çevresine aynı anda hikaye atabilecek. Instagram takip gruplandırma özelliği ise biraz daha farklı bir konuyu çözüyor. Takipçi listesini düzene sokacak bu özellik ile Instagram takipçileri etkileşim durumuna göre listelenecek.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından atılan bir tweet, şirketi şu sıralar Android tarafında bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Yapılan paylaşıma göre, takipçiler 90 günlük kullanım baz alınarak gruplandırılıyor. Bu gruplar arasında ‘En az etkileşime girilenler' ya da ‘Ana sayfada en çok gösterilenler' gibi kriterlerin yanında sanat ya da seyahat gibi hobi gruplandırması yapmak da mümkün. Kullanıcı bu gruplarda yer alan herkesi tek bir dokunuş ile takipten çıkabiliyor.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019

Instagram şimdilik bu özellik üzerinde sessiz sedasız bir çalıştırma sürdürüyor. Özelliğin, kullanıcılara ne zaman sunulacağını öngörmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak, bu özelliğin faaliyete başlamasının ardından kullanıcıların istediği kullanıcı grubu ile daha kolay iletişim kurmasının yolu açılacak.