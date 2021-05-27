İnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır 2021? İnstagram beğeni sayısı gizleme açma, kapama nasıl yapılır 2021?

İnstagram beğeni sayısı gizleme nedir, nasıl yapılır 2021? İnstagram beğeni sayısı gizleme açma, kapama nasıl yapılır 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

İNSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME NEDİR?

Instagram'da beğeni takibi, insanların daha az otantik bir deneyim olabilecek nüfuz ve kötü şöhret kazanmak için gönderdikleri bir ortam yaratılmasını engellemek için başlatılan uygulamadır.

İNSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME NASIL YAPILIR 2021?

İnstagram'da gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek için yapılacak adımlar açıklandı. İlk önce kendi hesabınızdan paylaştığınız gönderinizin sağ üstteki üç noktaya basın. Ardından açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek. Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazacak.

İNSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME AÇMA, KAPAMA NASIL YAPILIR 2021?

İnstagram beğeni sayısı gizleme işlemlerinde uyguladığınız adımların ardından gizlenen beğeni sayısını açmak için ''Beğenme sayısını göster''e tıklayarak tekrardan gönderinizi kaç kişinin beğendiğini herkes ile paylaşmış olursunuz. Ayın yerden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayarak tekrardan beğeni sayınızı gizleyebilirsiniz.

BAŞKALARININ BEĞENİ SAYISINI GİZLEME

Instagram'da başkalarının beğeni sayılarını görmek istemiyorsanız şu adımları takip edin:

Ayarlar > Gizlilik > Gönderiler > Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizle

Bu işlemi yaparak diğer hesapların gönderilerindeki toplam beğenme ve görüntüleme sayısını gizleyeceksiniz.

Öte yandan kendi gönderilerini oluştuturken, Gelişmiş Ayarlar'a giderek "Bu Gönderideki Beğenme ve Görüntüleme Sayısını Gizle" seçeneğini açarak beğenme sayılarını gizleyebilirsiniz.