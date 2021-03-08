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İnstagram Clubhouse özendi! Sesli sohbet odaları geliyor

Kısa zamanda popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse rakip platformları harekete geçirdi. İnstagram'ın da sesli sohbet odaları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

İnstagram Clubhouse özendi! Sesli sohbet odaları geliyor

Artan popülerliğiyle kullanıcıların gözdesi haline gelen Clubhouse, rakip sosyal ağ platformlarını da harekete geçirmeye başladı. İnstagram'ında da kullanıcılarına benzer bir özellik sunmaya hazırlandığı söyleniyor.

CANLI ODALARIN ARDINDAN SESLİ SOHBET ODALARI 

İnstagram'a kısa süre önce 4 kişinin aynı anda yayın yapabilmesini sağlayan Canlı Odalar özelliği gelmişti. Şimdi ise sesli sobet odaları üzerinde çalışılıyor.  Alessandro Paluzzi isimli geliştirici bu konuda bazı ipuçlarına rastladı.Kullanıcılar yeni özellik sayesinde canlı bir şekilde sesli konferans yapabilecek. Söz konusu özelliğin ne zaman Instagram'a entegre edileceği bilinmediğinden henüz çok fazla detay yok. 

İnstagram Clubhouse özendi! Sesli sohbet odaları geliyorİnstagram Clubhouse özendi! Sesli sohbet odaları geliyor

UÇTAN UCA ŞİFRELİ SOHBET

Yakında sohbetlere İnstagram geliştiricileri uçtan uca şifreleme (E2EE) ekleyecek. Bu sayede hackerlar yazışmalara erişse bile kullanıcıların mesajlarını okuyamayacaklar. Bu özellik de şimdilik test aşamasında.

İnstagram Clubhouse özendi! Sesli sohbet odaları geliyor

Kaynak: Donanım Haber

 

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