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Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

İnstagram kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde internet bağlantısı yok hatasıyla karşılaşması sonucunda Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir? soruları merak edildi. İşte detaylar....

Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? İnstagram kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde internet bağlantısı yok hatasıyla karşılaşıyor. Peki Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir? 

Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 29 MART 2022? INSTAGRAM SORUN MU VAR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden iki platforma girişlerde problem yaşadığını belirtiyor. Yaşanan problemden Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor.

Instagram çöktü mü 29 Mart 2022? Instagram sorun mu var, ne zaman düzelir?

İnstagram'da kullanıcılar İOS ve Android üzerinden giriş yaptıklarında "Akış yenilemiyor" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanan sorunun ardından birçok kullanıcı Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya devinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar uygulamada sorun yaşamadıklarını dile getiriyorlar. .

Bölge Gündem Editör Ekibi
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