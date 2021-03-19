Instagram'da kullanıcılar uygulamaya giriş sağlayamıyor. Peki Instagram çöktü mü 30 Mart Salı? Instagram uygulamasına neden girilemiyor? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 30 MART 2021 SALI

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagrama giriş yapılamıyor. Dünyaca ünlü uygulamada küresel çapta çökme yaşandığı bildiriyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sorundan şikayetçi.

İNSTAGRAM UYGULAMASINA NEDEN GİRİLEMİYOR?

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagrama kısa süreliğine girilemiyor. Vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bir açıklamanın yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.