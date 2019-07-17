Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Herkes instagram çöktü mü diye merak ediyor. son yarım saat içinde kimse instagram üzerinden iletişim sağlayamıyor. İşte sizin için derledik. Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü?

En çok tercih edilen mikro uygulama Instagram'a erişim sağlanamıyor! Türkiye'de en çok ziyaret edilen uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Sorunun dünya genelinde olduğuna yönelik bilgiler söz konusu. Anlık olarak instagrama erişim sağlanamıyor.

Instagram neden açılmıyor?

Son zamanda kullanıcılarına sıkıntılar yaşatan Instagram, Facebook, WhatsApp'ta bugün yine problemler yaşanıyor. Kullanıcılar sayfa yenileme ve paylaşım yapamazken problemin neden kaynaklandığı merak ediliyor.

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması, dünya devi WhatsApp, Facebook ve Instagram'da problem yaşanıyor. Kullanıcılar paylaşım yapamazken bir yandan da bu sosyal medya mecralarının neden çötüğünü araştırmaya başladılar.

INSTAGRAM'A ERİŞİM SORUNU GENEL Mİ?

Instagram'daki ana sorun ABD'de yaşanıyor. ABD genelinde sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'a giriş problemi yaşanırken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de de Instagram'a giriş yapılamıyor.

Dünyaca ünlü grafik sitesine göre erişim sorunu daha çok Türkiye'de yaşanıyor!

İŞTE O HARİTA...

Down Detector internet sitesine göre Instagram'a erişim sorununun Türkiye ve Balkanlarda olduğu gözleniyor.