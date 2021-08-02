Birçok Instagram kullanıcısı bu gece uygulamada sorun yaşıyor. Hikayelerin birçoğu açılmazken bazı Instagram kullanıcıları da kendi hikayelerine bakan kişilerin tümünü göremiyor. Yaşanan sorun sebebiyle araştırma yapılmıyor. Peki İnstagram çöktü mü? | İntagram hikayeler gözükmüyor 2 Ağustos 2021 Pazartesi İşte detaylar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram'da sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar takip ettikleri kişilerin hikayelerini göremiyor. Bazı ınstagram kullanıcıları ise hikayelerine bakan kişilerin tümünü görüntüleyemiyor.

İNSTAGRAM HİKAYELER GÖZÜKMÜYOR 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'da kısa bir süredir sorun yaşanıyor. Yaşanan soruna ilişkin Instagram'dan resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir...

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INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.