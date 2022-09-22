İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagramda sorun mu var?

Sosyal medya kullanıcıları instagrama girişlerde ve sayfa yenilemede sorun yaşıyor. İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagrmada sorun mu var?

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İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagramda sorun mu var?

Popüler sosyal medya sitesi olan İnstagram'a kullanıcılar erişim sorunu yaşayarak giriş yapamıyorlar. Kimisi girişte sıkıntılar yaşarken kimisi de sayfayı yenileemde ve gönderi paylaşmada sıkıntılar yaşandığını bildirdi. İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagrmada sorun mu var?

İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagramda sorun mu var?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN GİRİLMİYOR, İNSTAGRAMDA SORUN MU VAR?

22 Eylül akşam saatleri itibariyle kullanıcılar instagrama girişlerde ve uygulama içerisinde paylaşım vb. şeyleri yaparken hata problemi ile karşılaşıyorlar ve işlemlerini gerçekleştiremiyorlar.

İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagramda sorun mu var?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN GİRİLMİYOR, İNSTAGRAMDA SORUN MU VAR?

İnstagramda işlem yapmak isteyen kullanıcılar Kullanıcılar oturum açarken ''Instagram süreli olarak durdu'' ifadesi ile karşılaşıyor.

İnstagram tarafından sorunun ne olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

İnstagram çöktü mü? Neden girilmiyor,instagramda sorun mu var?

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