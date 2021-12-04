Twitter'da kısa sürede popüler fotoğraf, video ve içerik paylaşma sitesi İnstagram'da yaşanan sorunlar gündem oldu. Kullanıcılar yaşanan sorununun nedenini öğrenmek için internet arama motorlarında İnstagram çöktü mü son dakika 4 Aralık 2021 ? Instagram ne oldu, sorun mu var? Neden yenilenmiyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 4 ARALIK 2021 ? INSTAGRAM NE OLDU, SORUN MU VAR? NEDEN YENİLENMİYOR?

İnstagram'da kullanıcılar İOS ve Android üzerinden giriş yaptıklarında "Akış yenilemiyor" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanan sorunun ardından birçok kullanıcı Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya devinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar uygulamada sorun yaşamadıklarını dile getiriyorlar.