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İnstagram çöktü mü son dakika? | İnstagram DM çöktü mü? 3 Kasım 2021 Çarşamba

Bazı kullanıcılar, popüler sosyal medya uygulaması İnstagram'ın direkt mesaj kısmında problem yaşadıklarını bildirdi. Bu kapsamda İnstagram çöktü mü son dakika? | İnstagram DM çöktü mü? 3 Kasım 2021 Çarşamba sorularının yanıtı merak konusu oldu Detaylar haberimizde....

İnstagram çöktü mü son dakika? | İnstagram DM çöktü mü? 3 Kasım 2021 Çarşamba

Bir süre önce Facebook INC. adını Meta olarak değiştiren şirket çatısı altında bulunan sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram'ın direkt mesaj kısmında problem yaşandığı aktarıldı. Bu kapsamda İnstagram çöktü mü son dakika? | İnstagram DM çöktü mü? 3 Kasım 2021 Çarşamba sorularının yanıtı merak konusu oldu İşte ayrıntılar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Facebook IN.'nin Meta ismine geçmesi sonrası, şirket bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram'ın direkt mesaj bölümünde problem yaşanıyor.

İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ? 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Instagram kullanıcıları direkt mesajda hareket durumları açık olmasına rağmen diğer kullanıcıların çevrimiçi olup olamadıklarını görüntüleyemiyor. Bunun yerine en son gönderilen mesajın alındığı saat ya da gün görüntülenmekte. İnstagram'dan yaşanan soruna ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

#İNSTAGRAMÇÖKTÜ TWITTER'DA KISA SÜREDE TREND TOPIC OLDU

Instagram'da yaşanan sorun sonrası sosyal medya kullanıcıları #İnstagramÇöktü hastag'i kullanaarak Twitter'da paylaşımda bulundu. #İnstagramÇöktü kısa sürede trend topic oldu. 

İnstagram çöktü mü son dakika | İntagram'da yine mi sorun  yaşanıyor? 8 Ekim 2021 Cuma

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

İnstagram çöktü mü son dakika | İntagram'da yine mi sorun  yaşanıyor? 8 Ekim 2021 Cuma

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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