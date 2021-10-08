Birçok Instagram kullanıcısı Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, İnstagram'da sorun yaşadıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısıyla karşı karşıya kalırken, diğer kullanıcılar da erişim sorunu yaşadıklarını ifade etti. Bu durum sonrası İnstagram çöktü mü son dakika | İntagram'da yine mi sorun yaşanıyor? 8 Ekim 2021 Cuma sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 8 EKİM 2021 CUMA

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagramö 4 Ekim Pazartesi günü 5XX server hatası vermişti. Instagram da yine erişim sorunu yaşandı.

Kullanıcılar akış yenilenemedi hatasıyla karşı karşıya kaldı. Twitter'da Instagram'da yaşanan probleme ilişkin paylaşımda bulunan bazı kullanıcılar da erişim sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

İNSTAGRAM'DA YİNE Mİ SORUN YAŞANIYOR? 8 EKİM 2021 CUMA

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da sorun yaşandı. Uygulamayı kullananlar akış yenilemedi uyarısı aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını ifade etti. Instagram DM'den mesaj alan bazı kullanıcılarda bildirime tıkladıklarında mesajlarını göremedi.

SORUN GİDERİLDİ

Facebook'tan bünyesinde bulunan Instagram'a ilişkin yapılan açıklamada "İşleri yoluna sokmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Sorun yaklaşık 1 saat içerisinde giderildi. 4 Ekim Pazartesi günü yaşanan problem saatler sürmüştü.

TWITTER'DA 'INSTAGRAM ÇÖKTÜ' PAYLAŞIMLARI

Instagram'ın çöktüğü süre zarfında bazı kullanıcılar Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda yaşadıkları sorun dolayısıyla isyan ederken, diğer kullanıcılar uygulamada sık yaşanan problem sebebiyle durumu ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.