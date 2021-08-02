Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da bazı kullanıcılar "Daha sonra tekrar dene" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda İnstagram daha sonra tekrar dene hatasının sebebi nedir 25 Mayıs 2022 ? | İnstagram topluluk kuralları uyarısı neden çıkıyor?sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 2 Ağustos Pazartesi gecesi yaşanan soruna ilişkin ayrıntılar....

İNSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE HATASININ SEBEBİ NEDİR? 25 MAYIS 2022

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası alan kişiler bir günde Instagram'ı belirlediği ekleme sayısının üzerinde hesabı takip etmekten kaynaklanmaktadır. Instagram'da bir anda takipçi sayınızı azaltıldığında yine aynı sorunla karşılaşmak olasıdır. Fakat 2 Ağustos Pazartesi gecesi birçok Instagram kullanıcısı bu uyarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Normal koşullarda bu sorundan kurtulmak için aşağıdaki 5 yöntemden biri izlenebilir. Fakat bu gece (2 Ağustos Pazartesi) yaşanan sorunun uygulama kaynaklı ya da genel bir kısıtlamadan kaynaklı olabileceği diğer sosyal medya platformlarında konuşılmaktadır.

İnstagram daha sonra tekrar dene hatası çözümü için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Yöntem 1

Spam riski taşıyan bütün işlerden kaçının. Sahte takipçi kazanma veya takip etme. Bunlardan olabildiğince uzak durum. En azından engel kalkana kadar.

Yöntem 2

Hesabınızdaki ayarlar kısmına gidin. Yardım kısmında bulunan Sorun Bildir butonuna tıklayın. Daha sonra yapılan bu engelin yanlış olduğuna dair bir mesaj yazın ve gönderin. En kısa sürede cevap gelecektir.

Yöntem 3

Telefonunuzdaki ayarlar kısmına gidin. Burada Uygulamalar butonunu bulun ve onu açın. Açtıktan sonra İnstagram uygulamasını bulun ona tıklayın. Sonra önbelleği temizleyin. Engelin kalkıp kalmadığını tekrar kontrol edin.

Yöntem 4

İnstagram şifrenizi değiştirin. Bu yöntem her kullanıcıda olmasa da bazı kullanıcılarda işe yaramıştır. Belki sizde de yarar.

Yöntem 5

İnstagram uygulamasını telefonunuzdan komple kaldırın ve tekrar kurun. Hesabınıza tekrar giriş yapın. Hatanın devam edip etmediğine bakın.

Şunu bilmelisiniz ki bu hata geçicidir. İnstagram hesabınızı askıya almadı. Eğer yukarıdaki hataların hiçbiri işe yaramadıysa İnstagram tahmini 2 gün içerisinde mutlaka engeli kaldıracaktır. Sadece bu hata ile bir daha karşılaşmamak için bazı bilgileri bilmeniz sizin yararınıza olacaktır.

İNSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI UYARISI NEDEN ÇIKIYOR? 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Bu sorunla çok sayıda peş peşe paylaşımda bulunuyorsanız, günde çok fazla insanı takip ediyorsanız, bir yorumda konu ile alakasız çok fazla etiket kullandıysanız, fazla kişiye arkadaşlık isteği gönderdiyseniz ve bunların birçoğu kabul edilmediyse karşı karşıya kalınmaktadır.

2 Ağustos Pazartesi akşamı yaşanan soruna ilişkin Instagram'dan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Twitter kullanıcıları Instagram'da yaşadıkları sorunu yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- İnstagram hesaplara erişim kısıtlaması getirmiş neden acaba gerçekler paylaşıldığı için mi?

- Ülke genelinde kısıtlama geldi şaka gibi

- Bi' ülke genelinde kısıtlama yemediğimiz kalmıştı.

- Sanıyorum instagram çökmüş arkadaşlar, yabancı ülkelerin tivitleride aynı şekilde

- İnstagram hesapları sınırlandırılıyor..!! Sebep ülkemiz yanmasın diye iyi niyetle çabaladığımız için mi?

İnstagram çöktü mü? | İntagram hikayeler gözükmüyor 2 Ağustos 2021 Pazartesi

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.