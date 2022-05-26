Dünyada çok sayıda kişinin akıllı telefonunda yer alan Instagram uygulaması Apple IPhone modellerinde sorun yaşatıyor. Hikaye paylaşmak isteyen kullanıcılar efekt kullanmada sorun yaşadı. Bunun üzerine kullanıcılar sorunun nedenini internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Peki Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

INSTAGRAM EFEKTLERİ NEDEN ÇALIŞMIYOR, AÇILMIYOR? INSTAGRAM SORUN MU VAR 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE?

Instagram'ın hikaye kısmında bulunana efektleri kullanmak isteyen kullanıcılar," Bu efekt cihazınızda kullanılamıyor. " uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu sorun Android tabanlı telefonlarda yaşanmazken Apple IPhone kullanıcıları sorun yaşıyor.

26 Mayıs 2022 gününde yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.