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Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın hikaye kısmında bulunan efektlerin çalışmaması kullanıcıları rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine kullanıcılar Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

Dünyada çok sayıda kişinin akıllı telefonunda yer alan Instagram uygulaması Apple IPhone modellerinde sorun yaşatıyor. Hikaye paylaşmak isteyen kullanıcılar efekt kullanmada sorun yaşadı. Bunun üzerine kullanıcılar sorunun nedenini internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Peki Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

INSTAGRAM EFEKTLERİ NEDEN ÇALIŞMIYOR, AÇILMIYOR? INSTAGRAM SORUN MU VAR 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE?

Instagram'ın hikaye kısmında bulunana efektleri kullanmak isteyen kullanıcılar," Bu efekt cihazınızda kullanılamıyor. " uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu sorun Android tabanlı telefonlarda yaşanmazken Apple IPhone kullanıcıları sorun yaşıyor. 

26 Mayıs 2022 gününde yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor. 

Instagram efektleri neden çalışmıyor, açılmıyor? Instagram sorun mu var 26 Mayıs 2022 Perşembe?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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