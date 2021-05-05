En sık kullanılan sosyal medya mecralarından bir tanesi olan görüntü ve ses paylaşma platformu Instagram, kullanıcılarının gizliliği ve güvenliği sebebiyle hesapların kilitlenebilmesine imkan sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, Instagram hesaplarının gizli olmasından memnun değil. Bu sebeple internette en çok araştırılan konulardan bir tanesi haline gelen Instagram gizli hesap görme mümkün mü? | Instagram gizli hesap, profil görme taktiği konularını biz de haberimizde sizler için derledik. İşte Instagram'daki gizli profilleri görebilmenin yolları...

INSTAGRAM GİZLİ HESAP GÖRME MÜMKÜN MÜ?

Gizli hesaplarda paylaşılan story ve gönderilere ulaşabilmenin tek yolu o kişiyi takip etmek olarak bilinse de aslında bunun birçok yöntemi bulunuyor. Yani evet, Instagram gizli hesaplarını takip etmeden de görebilmek mümkün. Ancak kapalı hesaplara bakmak isterken hesabınızın güvenliğini tehdit edebilir, kötü amaçlarla hazırlanmış yazılımlara bilgilerinizi ifşa edebilirsiniz. Bu nedenle gizli hesaplara bakarken kullanacağınız yöntemlerde çok dikkatli olmanızı ve hatta mümkünse fake hesap kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

INSTAGRAM GİZLİ HESAP, PROFİL GÖRME TAKTİĞİ

İnternette kapalı Instagram profiline bakmak için bir çok mobil uygulama mevcuttur. Bu mobil uygulamaların çoğu güvenli değildir ve hesap güvenliğini de tehdit etmektedir. Üye hesabınızla giriş yaptıktan sonra kişisel verilerinizi ele geçirebilir, şifrenizi değiştirebilir ve hesabınızı çalabilir. Bu sebeple önünüze gelen her uygulama ile Instagram hesabınıza giriş yapmamalısınız.

Fakat mobil uygulamayla uğraşmak istemeyenler için farklı yöntemler de mevcut.

https://bestwhozi.com/ internet sitesine giriş yapıp Instagram hesabınız ile giriş yapın,



Giriş yaptıktan sonra sol üst bölümdeki arama bölümüne kullanıcı adını yazın,

İşlem onaylandıktan sonra Instagram profili gizli bile olsa fotoğrafları karşınızda!

Bu işlem oldukça basit ve herkes tarafından kullanılan bir yöntemdir. Ancak sitenin yapımcısı hakkında bilgi sahibi olmadığımız için, kendi kullandığınız hesap ile giriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz.

Bu sebeple sahte bir hesap açabilir, açtığınız sahte hesap ile siteye giriş yapabilirsiniz. Sahte hesap bile kullansanız, kullanıcı adını yazarak sorgulama yapacağınız için gizli profili görebilirsiniz.

Üstte bahsettiğimiz yöntemi kullanaran Instagram’da kişiyi takip etmeden gizli profil bile olsa fotoğraflarını görebilirsiniz. Bu yöntem herkes tarafından bilinmeyen, en güvenilir yöntem olarak kabul ediliyor. Siz de hemen sahte bir hesap açarak siteye giriş yapabilir, giriş yaptıktan hemen sonra görmek istediğiniz tüm gizli profillere bakabilirsiniz. Eğer 24 saat içinde hikaye attıysa, hikayeleri de aynı şekilde buradan görebilirsiniz.

GİZLİ HESAP GÖRMEK GÜVENİLİR Mİ?

Bu işlemin %100 güvenilir olduğunu söylemek doğru olmaz. Sosyal medya sitelerinin sürekli olarak söylediği 3. taraf uygulamaları tam da bu oluyor. Yani farklı kişilerin kodlamış olduğu internet sitelerine mevcut hesabınızın şifresi ile giriş yapmak, hesap güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Eğer siz de bu durumdan endişeleniyorsanız, sahte bir hesap açarak gizli profillere istediğiniz kadar bakabilirsiniz.

3. taraf mobil uygulamalar, özellikle App Store ya da Google Play Store üzerinde bulunmayan uygulamalar güvenli olmayabilir. Google Play Store’a yüklenmeden önce güvenlik testinden geçiriliyor ve herhangi bir kötü yazılım bulunması halinde onaylanmıyor. Bu sebeple dışarıdan uygulama indirmemeli, cihaza yüklememeli ve asla Instagram & Facebook hesabınız ile giriş yapmamalısınız.

Instagram gizlilik koşulları gereği 3. taraf uygulamalarını kullanmak yasak. Yani güncel olarak kullandığınız, ailenizi takip ettiğiniz ya da birçok takipçiniz olan hesap ile bu tarz uygulamalar kullanmamalısınız. Bu tarz bir uygulamayı kullandığınız Instagram tarafından tespit edilirse, hesabınız kısıtlanabilir. Tamamen kapatılmasa da, ilk kullanımda takip engeli, yorum engeli veya beğeni engeli gibi birçok yaptırım uygulanabilir.

INSTAGRAM GİZLİ HESABI GÖREBİLECEĞİNİZ MOBİL UYGULAMALAR

Instagram’da telefonunuza indirebileceğiniz, gizli hesapları açma işine yarayan 2 adet mobil uygulama bulunuyor. Bunlardan biri Pingru, bir diğeri ise LiLi isimli mobil uygulamalar. Her ikisi de Google Play Store mağazasında mevcut. Üstteki yöntem işinize yaramadı, ya da telefondan erişim sağlayamadıysanız uygulama mağazasından gizli hesap görme uygulamasını indirerek de işlem yapabilirsiniz.

Instagram da kapalı hesapları görme yöntemi ve mobil uygulamalar;

Pingru,

LiLi App.

Bu iki uygulamayı kullanarak da bir kişinin gizli olan profilini açabilirsiniz. Üstelik karşı tarafın da bundan haberi olmaz. Yine bu iki uygulamayı da indirip Instagram hesabınız ile giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra görmek istediğiniz profil hangisiyse kullanıcı adını yazmalı ve gizli olan hesabını açmalısınız. Uygulamalara güvenmiyorsanız sahte bir hesapla giriş yapmanızı altını çizerek belirtiyoruz.

GİZLİ HESABA BAKINCA KARŞI TARAF ANLAR MI?

Instagram gizli profile baktığınızda, karşı tarafın bunu fark etmesi mümkün değildir. Profili gizli olduğu için ve teoride sizin onu takip etmediğiniz için bunu farketmesi imkansızdır. Üstelik hikayesini bile izleseniz, hikayeyi izleyenler bölümünde kullanıcı adınız yazmayacaktır. Yine de bu konuda endişeleniyorsanız dilerseniz sahte bir hesap açarak da hikayelerini izleyebilirsiniz. Ki zaten bu tür güvenilir olmayan uygulamaları kullanırken yeni ve sahte bir hesap açmanızı öneriyoruz.

Instagram gizli hesap görme yöntemi sayesinde siz de stalker olabilirsiniz.:) Üstte paylaştığımız çalışan yöntemler sayesinde siz de harika bir stalker olabilir, herkesin profilini görebilirsiniz.