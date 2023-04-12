İnstagram Gizli Hesap Nasıl Görüntülenir? Gizli Hesap Görme Tüyoları

İnstagram uygulaması günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Bu durumdan dolayı kullanıcı sayısı çok ve uygulamanın algoritması ile ilgili merak edilenlerde fazladır. Bunlardan biri de İnstagram da gizli hesap nasıl görüntülenir sorusunu beraberinde getirmektedir. İnstagram uygulamasında gizli hesapları görüntülemenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlerden size uygun olanı seçip gizli hesapları görüntüleyebilirsiniz.

Takip İsteği Gönderme

Öncelikle karşı hesabın bilgilerini görüntülemek ve gizli hesabı görmek için takip isteği atarak onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Karşı taraftaki hesabın bu isteği onaylaması gerekmektedir. Karşı hesaba istek bildirimi giderek onu kimin görmek istediğine dair onaylama mesajı gitmektedir. Kişi, bu onayı reddetme ya da onaylama seçeneklerine sahiptir.

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Google Arama Motorundan Taratın

Chrome veya Google arama motorundan görmek istediğiniz kişinin hesap kullanıcı adı bilgilerini girerek Profil kitaplığına erişim sağlayabilirsiniz. İnstagram'da gizli hesap nasıl görüntülenir sorusuna cevap olarak eğe takip isteğiniz reddedilirse bu yola başvurabilirsiniz.

Hesaplar aktif ve açık haldeyken kişilerin içerikleri ve paylaşımları Google kitaplığına kaydedilmektedir. Bu sayede profil içeriklerini Chrome tarayıcısı üzerinden erişebilirsiniz. Arama sekmesinde görseller kısmına gelerek kullanıcı adını yazdığınız kişinin bilgilerini girip görüntülerine ulaşabilirsiniz.

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Sosyal Hesaplarda Arama Yapın

Eğer Chrome tarayıcı ve Google arama motoru üzerinden istediğiniz bilgilere ulaşamadıysanız kişinin kullanıcı adını farklı sosyal platformlarda taratarak açık ve aktif medyasını görüntüleyebilirsiniz. İnstagram uygulaması gibi popüler olan Facebook, Twitter, Snapchat gibi uygulamalarda kullanıcı adını taratarak bilgi ve görsellerine ulaşabilirsiniz. İnstagram biyografisinden kullanıcını farklı hesap adreslerine de bakabilirsiniz.

Başka Hesap Üzerinden Etkileşim

İnstagram gizli hesap nasıl görüntülenir sorusunun bir diğer cevabı olarak ortak bir arkadaş aracılığı ile ya da yeni bir hesap açarak kişiye takip isteği atabilir veya hali hazırda ortak arkadaşınız bulunuyorsa onun hesabı üzerinden görüntüleme sağlayabilirsiniz.

Ortak Arkadaş Tarama Yöntemi

Ortak arkadaşınız olup olmadığını görüntülemek için yapmanız gereken kişinin İnstagram kullanıcı adını İnstagram'dan taratarak profiline girebilirsiniz. Fotoğrafının ardından biyografi yazısı ve hemen onun altında da ortak takipçileriniz olup olmadığını taratabilirsiniz. Bu sayede aynı kişiyi başka hangi tanıdıklarınızın takip ettiğini görebilirsiniz.

IGmods.com’u Deneyin

IGmods.com, gizli ve özel İnstagram hesaplarını görüntüleyebileceğiniz uygulamalardan biridir. Eğer yukarıdaki adımlarda İnstagram gizli hesap nasıl görüntülenir? Sorusuna cevap bulamadıysanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Kullanıcı programı Iphone IOS sürümü ve Android sürümlü cihazlarda farklı şekillerde açılmaktadır. Programın IOS sürümlü cihazlarda açılması için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir:

Cihazınızın Ayarlar sekmesinden Genel ayarlara basın.

Arka plan Uygulaması adı verilen butona basarak uygulamanın arka planda görünür olduğundan emin olun.

Pil sekmense giderek güç tasarrufu modundan çıkın.

App Store sayfasına giderek otomatik indirme seçeneklerini açık hale getirin.

IGmods.com adresine giderek işlem yapmaya başlayın.

Özel hesapları görüntüleme sekmesine tıklayın.

Hedef İnstagram Kullanıcı Adı sekmesine gelerek görüntülemek istediğiniz gizli hesap kullanıcı adını bu kutucuğa yazın.

Bağlan sekmesine tıklayarak uygulamanın taramasını bekleyin.

Hesap onayı aktivasyon bildirimi alacaksınız. Bu adımdan sonra yazmış olduğunuz kullanıcı adını teyit ederek Onayla sekmesinde tıklayıp işlemlere devam edin.

İlerleme çubuğu açıldıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve hesaptaki gönderilerin yüklenmesi için uygulamanın talimatlarını dinleyin. Ne kadar çok gönderi varsa işlem de o kadar uzun sürecektir.

Kullanıcı adı hesabı için özel verilerin kilidi açıldı adında bir mesaj alacaksınız. Bu mesajdan sonra tekrar İnstagram uygulamasına giderek kullanıcı adını tekrardan taratın.

Kullanıcı adı ve içerik bilgilerini aktif bir şekilde buradan görüntüleyebilirsiniz