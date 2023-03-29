İnstagram kullananlar çileden çıkacak! Yeni güncelleme sinirleri hoplattı: Artık her yerde olacak

Instagram, kullanıcıları kızdıracak türden güncellemesini duyurdu. Reklamlar, eskisinden daha fazla karşınıza çıkacak. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
İnstagram kullananlar çileden çıkacak! Yeni güncelleme sinirleri hoplattı: Artık her yerde olacak

Webrazzi, Türkiye'nin önde gelen teknoloji platformlarından biri, yakın zamanda yayınladığı bir haberde, test aşamasını tamamlayan bir reklam özelliğinin önümüzdeki aylarda dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmayı hedeflediğini duyurdu.

REKLAMLARLA CANINIZ SIKILABİLİR

instagram

Bu reklam özelliği, kullanıcıların arama terimleriyle ilişkili olacak şekilde tasarlanacak ve örneğin "makyaj" arama terimini kullanan kullanıcılar, makyaj malzemeleriyle ilgili reklamlarla karşılaşacaklar. Reklamlar, akıştaki diğer sponsorlu içerikler gibi "sponsorlu içerik" ifadesiyle işaretlenecek. Bu adım, Meta'nın Instagram üzerinden reklam gelirlerini artırmaya yönelik bir stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

YENİ ÖZELLİK TANITILDI

instagram

Instagram, reklam seçeneklerine bir yenilik daha ekleyerek Hatırlatıcı Reklamlar (Reminder Ads) özelliğini tanıttı. Bu özellik, işletmelerin yaklaşan etkinlik veya lansmanlar hakkında kullanıcılara bildirim göndererek duyurularını yapmasını ve kullanıcılara hatırlatmasını sağlıyor.

Hatırlatıcı Reklamlar özelliği kullanan kullanıcılar, markanın etkinliği veya lansmanıyla ilgili toplamda 3 bildirim alacaklar. Bu bildirimler, etkinlik veya lansmandan 1 gün önce, 1 saat önce ve etkinlik veya lansmanın başlangıç saatinde kullanıcılara iletilecek. Hatırlatıcı Reklamlar, tüm reklamverenlerin kullanımına açık bir şekilde tasarlandı.

Bu yeni reklam özelliği sayesinde, markalar ve işletmeler, kullanıcılarla daha etkili bir iletişim kurarak etkinlik ve lansmanlarının farkındalığını ve katılımını artırabilirler. Ayrıca, kullanıcılar da ilgi alanlarına yönelik etkinlik ve lansmanlardan zamanında haberdar olarak kaçırmak istemedikleri fırsatlardan faydalanabilecekler. Bu da Instagram'da işletmeler için daha fazla müşteri etkileşimi ve potansiyel satış anlamına geliyor.

META REKLAM GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞIYOR

meta

Son çeyrekte reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşayan Meta, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen işlerini sürdürmeye çalışıyor. Şirket, maliyetleri düşürmek için çeşitli tedbirler almış görünüyor. Bu tedbirler arasında, departmanlarda kesintiler yapmak ve büyüme hedeflerinden vazgeçmek yer alıyor.

Meta daha önce de küçülme yaşamış ve 11 binden fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Yakın zamanda ise şirket, 10 binden fazla kişinin daha işine son verdi ve 5 bine yakın açık pozisyonunu kapattı. Bu durum, şirketin gelecekteki büyüme planları konusunda belirsizlik yaratabilir. Ancak Meta, maliyetleri kontrol altında tutmak için bu tür önlemlere devam etmesi muhtemeldir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler
KTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler
Elon Musk'ın yazışmaları sızdı! Twitter'ın kasasında dört aylık para kaldı!
Elon Musk'ın yazışmaları sızdı! Twitter'ın kasasında dört aylık para kaldı!
Avustralya'da halk şokta! finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı
Avustralya'da halk şokta! finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı
Dünya devi teknoloji şirketi Toshiba satılıyor!
Dünya devi teknoloji şirketi Toshiba satılıyor!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi!
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!