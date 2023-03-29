İnstagram kullananlar çileden çıkacak! Yeni güncelleme sinirleri hoplattı: Artık her yerde olacak

Webrazzi, Türkiye'nin önde gelen teknoloji platformlarından biri, yakın zamanda yayınladığı bir haberde, test aşamasını tamamlayan bir reklam özelliğinin önümüzdeki aylarda dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmayı hedeflediğini duyurdu.

REKLAMLARLA CANINIZ SIKILABİLİR





Bu reklam özelliği, kullanıcıların arama terimleriyle ilişkili olacak şekilde tasarlanacak ve örneğin "makyaj" arama terimini kullanan kullanıcılar, makyaj malzemeleriyle ilgili reklamlarla karşılaşacaklar. Reklamlar, akıştaki diğer sponsorlu içerikler gibi "sponsorlu içerik" ifadesiyle işaretlenecek. Bu adım, Meta'nın Instagram üzerinden reklam gelirlerini artırmaya yönelik bir stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Haberin Devamı

YENİ ÖZELLİK TANITILDI





Instagram, reklam seçeneklerine bir yenilik daha ekleyerek Hatırlatıcı Reklamlar (Reminder Ads) özelliğini tanıttı. Bu özellik, işletmelerin yaklaşan etkinlik veya lansmanlar hakkında kullanıcılara bildirim göndererek duyurularını yapmasını ve kullanıcılara hatırlatmasını sağlıyor.

Hatırlatıcı Reklamlar özelliği kullanan kullanıcılar, markanın etkinliği veya lansmanıyla ilgili toplamda 3 bildirim alacaklar. Bu bildirimler, etkinlik veya lansmandan 1 gün önce, 1 saat önce ve etkinlik veya lansmanın başlangıç saatinde kullanıcılara iletilecek. Hatırlatıcı Reklamlar, tüm reklamverenlerin kullanımına açık bir şekilde tasarlandı.

Haberin Devamı

Bu yeni reklam özelliği sayesinde, markalar ve işletmeler, kullanıcılarla daha etkili bir iletişim kurarak etkinlik ve lansmanlarının farkındalığını ve katılımını artırabilirler. Ayrıca, kullanıcılar da ilgi alanlarına yönelik etkinlik ve lansmanlardan zamanında haberdar olarak kaçırmak istemedikleri fırsatlardan faydalanabilecekler. Bu da Instagram'da işletmeler için daha fazla müşteri etkileşimi ve potansiyel satış anlamına geliyor.

META REKLAM GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞIYOR





Son çeyrekte reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşayan Meta, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen işlerini sürdürmeye çalışıyor. Şirket, maliyetleri düşürmek için çeşitli tedbirler almış görünüyor. Bu tedbirler arasında, departmanlarda kesintiler yapmak ve büyüme hedeflerinden vazgeçmek yer alıyor.

Meta daha önce de küçülme yaşamış ve 11 binden fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Yakın zamanda ise şirket, 10 binden fazla kişinin daha işine son verdi ve 5 bine yakın açık pozisyonunu kapattı. Bu durum, şirketin gelecekteki büyüme planları konusunda belirsizlik yaratabilir. Ancak Meta, maliyetleri kontrol altında tutmak için bu tür önlemlere devam etmesi muhtemeldir.