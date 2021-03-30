Instagram'da kullanıcılar uygulamaya giriş sağlayamıyor. Bazı Instagram kullanıcılarıü popüler uygulamada sorun yaşıyor. Peki İnstagram ne oldu? | İnstagram durduruldu sorunu sebebi ne? | İnstagram sorun mu var? 30 Mart Salı İşte ayrıntılar...

İNSTAGRAM NE OLDU? 30 MART SALI

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram'da şu an sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Instagram durduruldu uyarısıyla karşı karşıya kalıyor ve uygulama kendi kendini kapatıyor.

İNSTAGRAM DURDURULDU SORUNU SEBEBİ NE? 30 MART SALI

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagrama kısa süreliğine girilemiyor. Vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bir açıklamanın yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

İNSTAGRAM SORUN MU VAR? 30 MART SALI

Çok sayıda Instagram kullanıcısı Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Instagram'da sorun yaşadıklarını ifade etti. İnstagrama kısa süreliğine girilemiyor. Bazı kullanıcılar Instagram durduruldu uyarısıyla karşılaşıyor. Uygulama kendiliğinden kapanıyor.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.