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  3. Instagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk oldu

Instagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk oldu

Yaptığı yemeklerle sosyal medyada dikkat çeken CZN Burak, Instagram tarafından paylaşılan ilk Türk oldu.

Instagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk oldu

Instagram, CZN Burak'ın evinin salonunda yemek yaparken çekilen videosunu 340 milyon takipçisiyle paylaştı.

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir Instagram'ın bu paylaşımını hesabında paylaşarak sosyal medya devine bu postundan ötürü teşekkür etti.

CZN Burak dev porsiyonlu yemeklerinin yanı sıra yoksullara ulaştırdığı yardımlarla da biliniyor.

Instagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk olduInstagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk olduInstagram tarihinde bir ilk! CZN Burak paylaşılan ilk Türk oldu




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