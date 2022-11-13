Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?

Sosyal medya kullanıcıları, platformlara erişim sorunu yaşıyor. Instagram, Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarına neden girilemediği merak konusu oldu. Peki Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor? İşte yanıtları...

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Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal paylaşım platformlarına giriş yapamayan ve erişemeyen sosyal medya kullanıcıları, sorunun nedenini merak ederek araştırıyor. Peki Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter Youtube'a neden erişilemiyor? İşte yanıtları...

Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?

INSTAGRAM VE TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Bir süredir sosyal medya hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar bu sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Taksim'de yaşanan patlama sonrası internet hızının yavaşlaması ve sosyal medya platformlarına erişilememesi gibi problemler yaşayan kullanıcılar, internetten araştırma yapıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Bu nedenle sosyal medya kullanıcıları, platformlara giriş yaparken erişim problemi yaşayabilir.

Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?

INSTAGRAM, FACEBOOK, TWİTTER, YOUTUBE'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Taksim'de yaşanan acı olay sonrası görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması nedeniyle olaya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyurulmuştu. Ardından BTK, ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Bu nedenle kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına ve YouTube gibi platformlara giriş yapmakta zorlanabilir.

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