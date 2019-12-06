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  3. Instagram'a yeni kural! O hesaplar kapanıyor

Instagram'a yeni kural! O hesaplar kapanıyor

Instagram, şu aralar yeni bir güncelleme ile meşgul. Son düzenleme ile artık 13 yaşının altındakilerin hesabı silinecek. Yeni kullanıcılara ise önce yaşları sorualcak.

Instagram'a yeni kural! O hesaplar kapanıyor 118

Yeni düzenlemeden sonra bazı Instagram hesapları kapatılacak.