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Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

Meta şirketinin popüler uygulamalarında Instagram'da hikayeler üzerinde yeni bir özellik test ediliyor. Ekran görüntüsünün de paylaşıldığı yeni özellikte hikayeler sesli mesajla yanıtlanabilecek.

Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

Özellikle reels ve hikaye atma gibi özellikleriyle dikkat çeken Instagram'a kullanıcılar yoğun ilgisini göstermeye devam ediyor. Belli bir süre sonra kendiliğinden kaybolması nedeniyle birçok kişi tarafından kullanılan hikayeler özelliğine odaklanan şirket, geçtiğimiz günlerde beğenme fonksiyonu eklemişti. Uygulama üzerinde yenilikler arayan şirket bu kez de hikaye yanıtlarında sesli mesaj desteğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

HİKAYE YANITLARINDA YENİ DÖNEM

Geliştirici Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, atılan hikayelere yazılı mesajın yanı sıra sesli mesaj desteği de sunmak istiyor. Şimdilik test aşamasında olan özellik için Instagram, ekran görüntülerini de paylaştı. Özelliğin tutması halinde de yavaş yavaş herkese sunulması bekleniyor.

Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

NE ZAMAN GELECEK?

Yeni özelliğin çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmese de test aşamasının tamamlanmasının ardından yakın zamanda kullanıma açılması bekleniyor. Şirketin özelliği önceki güncellemelerde olduğu gibi aniden herkese açma yoluna değil de bölge bölge dağıtma politikası izlemesi de bekleniyor.

Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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