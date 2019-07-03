Instagram'da hikaye neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek?

Instagram'da hikaye neden açılmıyor? Bu sorunun cevabı merak ediliyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da yaşanan sorunun nedeni konusunda internette arama yapılıyor. Instagram sorununun ne zaman çözüleceği de merak edilenler arasında. Peki Instagram'da hikaye neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? Ayrıntılar haberimizde...

INSTAGRAM'DA HİKAYE NEDEN AÇILMIYOR? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye’de saat 16.00 civarında başlayan Instagram ve Whatsapp erişim sorunu hala devam ediyor. Whatsapp’ta fotoğraf ve videolar gönderilemiyor ve indirilemiyor. Kullanıcılar bir başka sosyal medya ortamı olan Twitter’dan şikayetlerini dile getiriyor. Öte yandan Türkiye’deki yetkililerden konuyla ilgili açıklama geldi, sorunun global ölçekte olduğu kaydedildi.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Kullanıcılar Whatapp’ta mesaj gönderebiliyor ancak fotoğraf ve video görüntülenemiyor. Ayrıca Instagram’da akış yenilenemiyor. Avrupa’da İtalya, İngiltere, Almanya ve Hollanda ülkelerinde de WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ağlarında erişim sorunu yaşanmış kullanıcılar uzun bir süre iletişim kuramamıştı.

FACEBOOK’TAN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Facebook’tan son dakika resmi açıklama geldi. #facebookdown etiketiyle Twitter’dan yapılan açıklamada “Bazı kişilerin uygulamalarımızda resim, video ve diğer dosyaları yüklerken veya gönderirken sorun yaşadıklarının farkındayız. Sorun için üzgünüz ve işleri en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz” denildi.

ÖMER FATİH SAYAN: DÜNYA GENELİNDE KESİNTİ YAŞANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu: “Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır.Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.