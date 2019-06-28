İnstagramda nasıl poz verilir? İnstagram poz önerileri

Bergen'in eşcinsel yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı! Filmden çok onlar konuşuldu!

İzzet Yıldızhan yine kendini tutamadı! 'Külot' konusunda haklı olduğunu savunan şarkıcı Gülşen'in kucak dansı hakkında skandal yorumda bulundu! "Bu Gülşen de var ya..."