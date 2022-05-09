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İnstagramda NFT dönemi başlıyor

İnstagram CEO'su Adam Messori tarafından twitterda yapılan açıklamaya göre , instagramda bu haftadan itibaren NFT teması denenmeye başlanacak.

İnstagramda NFT dönemi başlıyor

İnstagram CEO'su Adam Messori'nin yaptığı twitterda açıklamalarda bulundu. Bir süredir çalışmaların yapıldığı uygulamada kullanıcılar yeni bir haber bekliyordu. Buna göre Meta çatısı altında bulunan instagramda NFT teması denenmeye başlanacak. Şirket ilk olarak belirli bir grubun oluşturduğu koleksiyonlarını paylaşmasına izin verecek.

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Adam Messori'nin açıklamalarında NFT alım satımı sırasında herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.

İnstagram ayrıca MeteMask ve TrustWallet gibi kripto para cüzdanları için de destek sağlayacak.

Ayrıca Adam Messori'nin, Ethereum, Polygon, Solano ve Flow'dan NFTleri entegre etmesi planlanıyor.

 

 

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