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  3. Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

Sosyal medyada bir anda gündem olan ve Instagram’da profil fotoğrafı yapıldığı an hesabın kapatılmasına neden fotoğraf internet kullanıcılarını ürküttü. Kısa sürede yayılan bu fotoğrafın neden hesapların kapanmasına sebep olduğuna pek çok kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Peki Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Kısa sürede binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlayan fotoğraf internet kullanıcıları merak konusu oldu. Peki Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Neden kapatılıyor? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf..

Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

INSTAGRAM PROFİLİNE KOYUNCA HESABI KAPATTIRAN FOTOĞRAF HANGİSİDİR?

Instagram’da paylaşılan bu fotoğraf profil fotoğrafı yapıldığında hesabınızın kapatılmasına neden olurken fotoğrafı Instagram hesabınızın gönderi kısmında paylaşırsanız da  intihara ve kendine zarar vermeye yönelik içerik olarak adlandırılarak yayından kaldırılıyor. Hemen kaldırılmasının sebebi algoritma tarafından kara listeye alınmış bir fotoğraf olarak listelenmesinden dolayı otomatik gerçekleştiriliyor.

Instagram'da profile koyunca hesabı kapattıran fotoğraf hangisi? Instagram'da profile koyulamayan fotoğraf

NEDEN KAPATILIYOR?

İddialara göre geçtiğimiz günlerde bir çok çocuğu etkisi altına ve tüm dünyada büyük korkuya neden olan mavi balina benzeri mavi bebek isimli oyunla ilişkili olmasından dolayı kaldırılıyor.

Oyunda görev veren karakterlerden birine ait olan bu fotoğrafın pek çok intihar eden kişi tarafından profil fotoğrafı olarak kullanıldığı da görülüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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