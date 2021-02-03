İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcının kullandığı fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'da silinen fotoğrafların geri getirilmesi veya kurtarılması işlemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Basitçe yapılan adımlarla silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün. Bunun için Instagram’a getirilen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellikten faydalanmak gerekiyor.

İNSTAGRAM'DA SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME | İNSTAGRAM'DA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Instagram'ın uygulamaya koyduğu "Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile kullanıcılar son 30 gün içinde silinmiş gönderilerini geri yükleyebilecek. Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi.

Söz konusu özelliği kullanabilmek için profilinize girin, daha sonra sağ üst köşede + simgesinin yanında yer alan 3 çizgiye tıklayın. Önünüze gelen menüde Ayarlar'ı açın. Ardındansa Hesap sekmesine dokunun ve 'Son Silinmiş’e tıklayın.

Söz konusu işlem kademeli olarak bütün kullanıcıların kullanımına açılacak.