Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağızBurcu Özberk'ten şaşırtan itiraf: Evlenmeden de anne olabilirim!DigiAile seminerleri ile kuşaklar arası uyum sağlanıyor!Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINMEB'den lise öğrencilerine 15 bin soruluk "Mobil Soru Bankası" uygulaması!Gelinim Mutfakta 3 Şubat Çarşamba puan durumu |3 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINEyüpspor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINİnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?Star TV Yayın Akışı | Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

İnstagram'da sildiği fotoğrafları geri yüklemek isteyen sosyal medya kullanıcıları bu konuda araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde bu konuda sizlere yardımcı olacağız. Peki İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcının kullandığı fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan  Instagram'da silinen fotoğrafların geri getirilmesi veya kurtarılması işlemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Basitçe yapılan adımlarla silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün. Bunun için Instagram’a getirilen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellikten faydalanmak gerekiyor. 

İNSTAGRAM'DA SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME | İNSTAGRAM'DA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Instagram'ın uygulamaya koyduğu "Yakın zaman önce silinenler” özelliği ile kullanıcılar son 30 gün içinde silinmiş gönderilerini geri yükleyebilecek. Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi. 

Söz konusu özelliği kullanabilmek için profilinize girin, daha sonra sağ üst köşede + simgesinin yanında yer alan 3 çizgiye tıklayın. Önünüze gelen menüde Ayarlar'ı açın. Ardındansa Hesap sekmesine dokunun ve 'Son Silinmiş’e tıklayın.

Söz konusu işlem kademeli olarak bütün kullanıcıların kullanımına açılacak.

İnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT