Instagram'ın yeni gizlilik ayarı çok konuşulacak! Müstehcen fotoğraf filtresi ile...​​​​​​​

Instagram, kullanıcılarının daha iyi deneyimler yaşaması adına gizlilik ayarlarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Yazılım geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yeni özellikleri paylaştı. Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZ

Öte yandan Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınladı.

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Durham Hukuk Fakültesi’nden uzman Profesör Clare McGlynn HuffPost’a “Bazıları öne çıkıp müstehcen fotoğrafların zararsız olduğunu söyleyecek. Yüz yüze olmadığı gerçeğini herkes tartışıyor ama cinsel suçları bu şekilde kategorize edemezsiniz. Cinsel suçların psikolojik zararları çok önemlidir ve farklı suç biçimleri farklı insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olabilir” dedi.