İntegral ne demek, TDK'ya göre İntegral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntegral ne demek? İntegral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi integral kelimesi. Peki integral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre integral nedir, integral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTEGRAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntegral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntegral kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre integral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parçalardan oluşmuş bütün

- Türevi bilinen fonksiyon



İNTEGRAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- integral denklemi, integral hesapları

