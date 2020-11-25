Inter - Real Madrid maçı özet izle: 0-2

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 yenerek San Siro'da rakibini ilk kez mağlup etti. Eden Hazard'ın 7. dakikada penaltıdan attığı golle skorda dengeyi bozan Madrid ekibi, 59. dakikada Rodrygo ile sonuca gitti.

Öte yandan Inter'de 33. dakikada üst üste 2 sarı kart gören Arturo Vidal, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Real Madrid 7 puana yükselirken Inter 2 puanda kaldı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

B Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

D Grubu

Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2