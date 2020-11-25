26 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleriKPSS ön lisans saat kaçta açıklanacak?Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?26 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta Yeni Bölümde Neler Olacak ?Sinan Tuna kimdir? Kaç yaşında? Sinan Tuna Farmasi | Sinan Tuna Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi?YKS konuları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS' de hangi konular var 2021?Tiyatrocu Uğur Arda Aydın hakkında şok suçlama! 30 yıla kadar hapsi isteniyorSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçlarıİstanbul Göztepe'de skandal olay! Genç kızı taciz etti, yol kenarında mastürbasyon çekti26 Kasım ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova'da Neler Olacak ?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Inter - Real Madrid maçı özet izle: 0-2

Inter - Real Madrid maçı özet izle: 0-2

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 yenerek San Siro'da rakibini ilk kez mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 yenerek San Siro'da rakibini ilk kez mağlup etti. Eden Hazard'ın 7. dakikada penaltıdan attığı golle skorda dengeyi bozan Madrid ekibi, 59. dakikada Rodrygo ile sonuca gitti.

Öte yandan Inter'de 33. dakikada üst üste 2 sarı kart gören Arturo Vidal, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Real Madrid 7 puana yükselirken Inter 2 puanda kaldı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

B Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

D Grubu

Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT