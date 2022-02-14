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Inter 0–2 Liverpool | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi. Maçta etkili olan Liverpool zorlu maçta galip gelmeyi başardı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, İtalya temsilcisi Inter, San Siro Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla Inter'i 2-0 mağlup etti.

Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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