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  3. Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 4. haftasındaki dev derbide Milan, ezeli rakibi Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Corona virüsünü atlattıktan sonra ilk maçına Inter karşısında çıkan Zlatan Ibrahimovic, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da milli aranın ardından futbol heyecanı müthiş bir maçla geri dönüyor. Inter ve Milan'ı karşı karşıya getirecek olan Milano derbisi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İtalya'da sezona oldukça iyi başlayan Milan, ligde 3'de 3 yaparak 9 puana sahip oldu. Liderliği Atalanta ile paylaşana kırmızı-siyahlılar, bu sezon uzun bir aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Inter ise geçtiğimiz sezon Juventus'un ardından şampiyonluk için en yakın takımdı. Bu sezona da iyi başlayan Inter, 3 maçta 7 puan alarak 4. sırada yerini aldı. Dünya futbolunun en önemli derbi maçlarından birisi olarak görülen Inter - Milan maçı tüm futbolseverlerin takibinde olacak. Peki, İnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 4. haftasında oynanacak olan Inter - Milan maçı, bu akşam saat 19.00'da San Siro'da oynanacak. Karşılaşmada hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Inter - Milan maçı, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS HD 3 kanalından Milano derbisini takip edebilirsiniz. Ayrıca Nesine.com ve Misli.com üzerinden de mücadeleyi şifresiz izleme imkanı bulunuyor.

İLK  11'LER

Inter XI: Handanovic, D'Ambrosio, Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Martinez, Lukaku.

Milan XI: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Ibrahimovic.

Onur Çelik
Spor Editörü


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