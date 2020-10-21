Inter 2-2 Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden Inter, rakibine diş geçiremedi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalyan ekibi, 49'da Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Almanlar, 63'te Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. 84'te bu kez Jonas Hofmann sahneye çıkarak Gladbach'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak maçta son sözü yine Lukaku söyledi. Belçikalı yıldız, 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak Inter'i yenilgiden kurtardı: 2-2.