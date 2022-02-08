Inter 2–0 Roma | Maç sonucu
İtalya Kupası futbol heyecanı çeyrek final karşılaşmaları ile sürerken Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak yarı finale çıkmayı başardı.
Hafta sonu derbide Milan'a karşı öne geçtiği maçta sahasında 2-1 kaybeden Simone Inzaghi'nin ekibi derbinin telafisini Jose Mourinho'nun takımına karşı yaptı.
2. dakikada Edin Dzeko eski takımının filelerini sarsarken ilk yarı 1-0 sona erdi. 68. dakikada Alexis Sanchez'in golü sonucu belirledi ve Inter, Roma'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Inter kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu