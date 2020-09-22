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  3. Inter, Arturo Vidal'i kadrosuna kattı!

Inter, Arturo Vidal'i kadrosuna kattı!

Barcelona'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oldu.

Inter, Arturo Vidal'i kadrosuna kattı!

Serie A ekiplerinden Inter, Barcelona'dan Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i bonservis bedeliyle beraber Barcelona'dan transfer edildiğini duyurdu. Dün sağlık kontrolünden geçen Vidal'in, Inter'de top koşturacak 6. Şilili futbolcu olacağı belirtildi.

La Liga ekibi Barcelona da transfere ilişkin yaptığı açıklamada, Vidal'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, tecrübeli oyuncunun başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon Euro bedelle Inter'e gittiğini ifade etti.

33 yaşındaki futbolcu, daha önce Serie A'da Juventus formasını giymişti. Ayrıca Vidal'in Juventus'taki hocası, şu an Inter'i çalıştıran Antonio Conte'ydi.

Arturo Vidal, kariyeri boyunca 541 maça çıktı. 541 maçta, 104 gol atan yıldız oyuncu 74'de asist yaptı. Vidal, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Bundesliga'da geçirdi. Şilili orta saha oyuncusu Almanya'da Bayern Münih ve Bayern Leverkusen formaları giymişti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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