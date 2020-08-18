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  3. Inter, Avrupa Ligi'nde rekora imza attı!

Inter, Avrupa Ligi'nde rekora imza attı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynanan yarı final maçında Inter, rakibini 5-0'la geçerek finale yükseldi. Inter bu sonuçla hem 22 yıl sonra Avrupa Ligi'nde final oynadı, hem de bir rekora imza attı.

Inter, Avrupa Ligi'nde rekora imza attı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, İtalya'nın Inter takımı ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşılaştı.

Kupayı 3 kez kaldıran Inter ile tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Shakhtar Donetsk arasındaki maça, Almanya'nın Düsseldorf kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen Inter, yarı final karşılaşmasında maç boyu üstün olan tarafdı. Mücadeleyi 5-0 kazanan İtalyanlar, bu skorla Avrupa Ligi'nde alınan en farklı yarı final galibiyetine imza atarak rekor kırdı. 

Inter, karşılaşmayı Lautaro Martinez (2), Danilo D'Ambrosio ve Romelu Lukaku'nun (2) golleriyle kazanarak finalde Sevilla'nın rakibi oldular.

Inter, Avrupa Ligi'nde rekora imza attı!

22 YIL SONRA FİNALDE

Son olarak 1998 yılında Kupa 2'de final oynayan Inter, 22 yıl sonra yeniden kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Kupa, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Inter, Avrupa Ligi'nde rekora imza attı!

LUKAKU, KENDİSİNE AİT REKORU GELİŞTİRDİ

Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi.

Inter, Shakhtar'ı ezerek finale yükseldi! Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla-InterInter, Shakhtar'ı ezerek finale yükseldi! Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla-Inter

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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