UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bugün oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Inter-Bayern Leverkusen maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti. Peki, Inter-Bayern Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER-BAYERN LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Merkur Spiel Arena'da oynanacak olan karşılaşma 10 Ağustos Pazartesi (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi İspanyol hakem, Del Cerro Grande olacak. Cerro Grande'nin yardımcılıklarını Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

10 Ağustos Pazartesi günü 22.00'da başlayacak Inter-Leverkusen maçını beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic, Godín, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Demirbay, Palacios, Wirtz, Havertz, Diaby, Volland

Karşılaşma öncesi Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemeyecek. Bellarabi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.