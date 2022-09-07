Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda İtalyan ekibi Inter ölüm grubu olarak adlandıran C Grubu'nun ilk hafta maçında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Inter - Bayern Münih maçı canlı izle | Inter - Bayern Münih maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçı 7 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanıyor. İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Turpin yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapıyor.

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçı EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenlerin EXXEN'e üye olması gerekmektedir.

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ