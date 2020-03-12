Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı

İtalya'da yaşanan yoğun korona virüs salgını nedeniyle İtalya Seri A ekiplerinden Inter, tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sporu etkilemeye devam ediyor. Türk yıldız Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta Daniele Rugani'de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yaşanan bu olaydan dolayı İtalyanın iki dev kulübünün bütün futbolcularının karantinaya alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA