Avrupa futbolunun beş büyük liginden birisi olarak kabul edilen Serie A'da ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Son yıllarda Juventus'un şampiyonluklarıyla devam eden ligde, Inter bu ambargoyu kırmak istiyor. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğun önemli adaylarından olan Inter, bu sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Sezona geç başlayacak olan Inter, ilk hafta maç oynanamıştı. Bu hafta ise evinde Fiorentina'ya karşı sezonun ilk maçına çıkıyor. Fiorentina, ilk hafta oynanan maçta, Torino'yu 1-0 mağlup etmişti. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Inter - Fiorentina şifresiz veren kanallar... Detaylar haberimizde...

INTER - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?,

Inter ile Fiorentina arasında oynanacak zorlu mücadele, bugün akşam saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Giuseppe Meazza stadında oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak olan Inter - Fiorentina mücadelesi, beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen izlenebilecek. Ancak bu kanalı izlemek için Digitürk üyeliğine sahip olmanız gerekmekte.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Karşılaşmayı Türk televizyonlarında şifresiz veren bir kanal bulunmuyor. Yalnızca Nesine.com üzerinden dijital ekranlarda naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.