Avrupa futbolunun en önemli liglerinden biri olan İtalya Serie A'da futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda ligin önemli iki takımı karşı karşıya gelecek. 17 puanlı Inter, evinde 14 puanlıu Juventus'u ağırlayacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Inter - Juventus maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

INTER - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Inter - Juventus maçı 24 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedefleyeceği ve Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Inter - Juventus maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

INTER - JUVENTUS MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Inter - Juventus maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport'u canlı olarak izlemek için Inter - Juventus maçı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport şifreli bir platform olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın alma işlemini tamamladıktan sonra maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.