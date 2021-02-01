Inter - Juventus maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın

İtalya Kupası'nda finale doğru giden yolda İtalya'nın en büyük kulüplerinden Inter ve Juventus yarı finalde kozlarını paylaşacak. İki takımda Serie A'da şampiyonluk mücadelesi verirken İtalya Kupası'nı da müzesine götürmek için mücadele verecek. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ev sahibi Inter, çeyrek finalde Milan'ı eleyerek bir üst tura yükselme başarısını göstermişti. Juventus ise SPAL'ı 4-0'la geçerek adını yarı finale yazdırmıştı. Zorlu mücadele bu akşam saat 22.45'de başlayacak.

İki maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak yarı final maçında finale yükselen taraf, Napoli-Atalanta maçının galibi ile finalde karşılaşacak.

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İtalya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT, Inter-Juventus maçını da futbolseverlerle buluşturacak. Karşılaşma, yarın akşam saat 22.45'de TRT Spor'dan izlenebilir hale gelecek.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, Young, Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon, Cuadrado,Merih, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo