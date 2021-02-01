Sevgililer günü ne zaman 2021? | 14 Şubat 2021 hangi gün?TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak?Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıShow TV Yayın Akışı | Çukur yeni bölümde neler olacak?Kafeler ne zaman açılacak 2021 son dakika? Kafeler açıldı mı 2021? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?What is the meaning of seeing a snake in a dreamInter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Restoran ve lokantalar ne zaman açılıyor 2021? Restoran ve lokantalar açıldı mı son dakika haberi?Ücretli öğretmenler ne zaman maaş alır? Ücretlik öğretmenli maaşları 2021Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı Inter ile Juventus arasında yaşanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele hakkında en çok sorulan soruların cevapları haberimizde. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda finale doğru giden yolda İtalya'nın en büyük kulüplerinden Inter ve Juventus yarı finalde kozlarını paylaşacak. İki takımda Serie A'da şampiyonluk mücadelesi verirken İtalya Kupası'nı da müzesine götürmek için mücadele verecek. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ev sahibi Inter, çeyrek finalde Milan'ı eleyerek bir üst tura yükselme başarısını göstermişti. Juventus ise SPAL'ı 4-0'la geçerek adını yarı finale yazdırmıştı. Zorlu mücadele 2 Şubat Salı günü saat 22.45'de başlayacak. 

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT, Inter-Juventus maçını da futbolseverlerle buluşturacak. Karşılaşma, yarın akşam saat 22.45'de TRT Spor'dan izlenebilir hale gelecek. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT